Жесткое избиение взрослым мужчиной ребенка в Краснодаре попало на видео

Мужчина заступился за своего сына и наказал обидчика кулаками

Широкий резонанс вызвали "воспитательные меры" одного из жителей Краснодара. В социальных сетях распространилась видеозапись с камеры уличного наблюдения, которая зафиксировала рукоприкладство взрослого мужчины к мальчику лет 9.

На опубликованных кадрах видео к детской площадке, где гуляют 6 мальчиков школьного возраста, подходит мужчина с сыном. Мальчик указывает рукой на одного из группы ребенка, по всей видимости, на своего обидчика. Затем мужчина ударяет обидчика, тот падает на асфальт. Достается и еще одному ребенку. Затем в поле зрения камеры появляются другие взрослые, которые вмешались в конфликт. Они остановили разъяренного отца и помогли избитому мальчику.

Эта история получила широкую огласку и обсуждения в Краснодаре. Большинство людей сошлись во мнении, что ребенок, скорее всего, "получил по заслугам", но кулаками нельзя воспитывать ни своих детей, ни тем более чужих.

Стало известно, что мать избитого ребенка обратилась в больницу, где врачи зафиксировали у сына ушибы мягких тканей лица и гематому на губе. Родители обратились в полицию, чтобы мужчина понес наказание.

Видео: YouTube/YugopolisTube