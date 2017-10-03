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Ранее судимый школьник запустил стул в голову учителя под Иркутском

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Учителя госпитализировали с сотрясением мозга и травмами лица в больницу.

Этот вопиющий инцидент произошел в одной из школ Чунского района Иркутской области 29 сентября.

Ранее судимый за кражу 16-летний ученик опоздал на урок и зашел в чужой класс. После просьбы пожилого учителя покинуть помещение, подросток схватил стул и запустил его в голову педагога. Стул попал в район виска, мужчина потерял сознание и упал. С разбитым лицом и травмами головы учителя госпитализировали в больницу, где у него врачи диагностировали сотрясение мозга.

Парня освободили в июле досрочно из колонии, где пробыл 8 месяцев. Районная комиссия по делам несовершеннолетних будет добиваться отмены условно-досрочного освобождения подростка. Этот 16-летний школьник ранее привлекался к ответственности за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, повреждении чужого имущества, нарушении детского комендантского часа.

Подросток воспитывается в неблагополучной семье.

Сегодня Piter.TV сообщал о рукоприкладстве мужчины в Краснодаре, где отец заступился за своего сына.

Видео: Piter.TV

Теги: беспредел , иркутск , новости регионов , школа
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия Криминальные происшествия Общество

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