Момент жесткого ДТП в Астрахани попал на видео

Автомобиль врезался в ограждение и перевернулся.

Жесткое ДТП на пересечении улиц Татищева и 28 армии попало в объектив видеорегистратора. Судя по данным с него, авария произошла 15 октября в 9ом часу вечера. Но видео в социальных сетях появилось только накануне вечером, 18 октября.

На опубликованных кадрах светлая машина поворачивала налево, и в этот момент на перекресток выскочила темная машина во встречном направлении. Чтобы уйти от лобового столкновения, водитель повернул руль и врезался в ограждение, а затем перевернулся. Девушка - пешеход, которая проходила рядом, чудом осталась невредима. К перевернувшейся машине сразу поспешили очевидцы, чтобы оказать посильную помощь.

Очевидцы происшествия сообщают, что в этом ДТП серьезно никто не пострадал.

Видео: ВК, Влад Цымбалюк