На Мурманском шоссе произошло сразу два жестких ДТП

Аварии на Мурманском шоссе унесли жизни нескольких человек.

Сразу два ДТП произошли утром 8 сентября на Мурманском шоссе.

На 78 км. дороги в жесткую авария попали три автолюбителя.Два автомобиля полностью разбиты. Одна машина улетела в кювет. Очевидцы сообщают, что видели минимум двух погибших. Ими оказались водители.

Еще одно ДТП случилось недалеко от населенного пункта Дусьево. Там лобовое столкновение закончилось благополучно. Машины немного помяты.

На место аварии приехали правоохранительные органы и машины скорой помощи. Образовалась крупная пробка в сторону деревни Дусьево и к Санкт-Петербургу. Очевидцы сообщают, что движение не превышает 10 км. в час.

Фото: Вконтакте/evgen_lips