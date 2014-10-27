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Ураган "Мария" унес жизни 15 человек

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Ураган "Мария" в Доминикане унес жизни,как минимум, 15 человек, об этом сообщил премьер-министр государства Доминика в Карибском море Рузвельт Скеррит.

Как сообщает "Росбалт", премьер-министр государства Доминика в Карибском море Рузвельт Скеррит рассказал о, как минимум, 15 погибших из-за разрушительного урагана "Мария".

Также он сообщил, что 20 человек считаются пропавшими без вести. Разрушено множество зданий и сооружений.

По словам чиновника, чтобы ликвидировать последствия "Марии" придется затратить немало сил, времени и финансов.

Напоминаем, что накануне ураган "Мария" усилился до максимальной, пятой, категории мощности и обрушился на территорию Пуэрто-Рико. После он ослаб до третьей категории, но, по мнению экспертов, "Мария" считается "исключительно опасным ураганом".

Видео: Twitter/Lindsey Slater‏, ((((Hawks))))

Теги: мировые новости , новости доминиканы , ураган мария
Категории: Мировые новости

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