Ураган "Мария" унес жизни 15 человек

Ураган "Мария" в Доминикане унес жизни,как минимум, 15 человек, об этом сообщил премьер-министр государства Доминика в Карибском море Рузвельт Скеррит.

Как сообщает "Росбалт", премьер-министр государства Доминика в Карибском море Рузвельт Скеррит рассказал о, как минимум, 15 погибших из-за разрушительного урагана "Мария".



Также он сообщил, что 20 человек считаются пропавшими без вести. Разрушено множество зданий и сооружений.



По словам чиновника, чтобы ликвидировать последствия "Марии" придется затратить немало сил, времени и финансов.



Напоминаем, что накануне ураган "Мария" усилился до максимальной, пятой, категории мощности и обрушился на территорию Пуэрто-Рико. После он ослаб до третьей категории, но, по мнению экспертов, "Мария" считается "исключительно опасным ураганом".



Видео: Twitter/Lindsey Slater‏, ((((Hawks))))