Ураган "Мария": последние новости

Волна стихийных бедствий продолжается. На этот раз жителей Доминиканы шокировал ураган "Мария", который за короткое время усилился с категории 1 до категории 5. В этом материале мы расскажем о последних новостях, связанных со стихийным бедствием.

В ночь с понедельника на вторник на Доминикану обрушился ураган "Мария", который за сутки усилился с первой категории до пятой.



СИТУАЦИЯ В ДОМИНИКАНЕ



На сегодняшний день от урагана пострадали не меньше 73 тысяч жителей, об этом сообщает издание rsute.ru. На своей странице в Facebook премьер-министр Доминиканы Рузвельт Скеррит сообщил, что стихия сорвала крышу с его дома. Самого мужчину удалось спасти.







ГДЕ "ЖДУТ" СТИХИЮ?



По данным специалистов, сейчас "Мария" направляется в Гваделупу. Стихия пройдется по островам Бас-Тер и Гран-Тер. Также в связи с природным явлением тревога объявлена на Бас-Тер и Гран-Тер.



В Национальном центре по наблюдению за ураганами сообщили, что скорость "Марии" доходит до 260км/ч. Стихия принесет за собой разрушения и большое количество осадков.







В пятницу "Марию" ожидают на Багамских островах. Дальнейшая траектория стихии экспертам неизвестна.



Ураган может пройтись и по территории французской Мартиники. Местных жителей уже предупредили об опасности и призвали перебираться в укрытия. Стоит отметить, что уровень угрозы на острове уже достиг максимального.



Видео и фото:Twitter/Lindsey Slater‏, ((((Hawks))))



