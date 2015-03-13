Женский "Зенит" проиграл "Локомотиву"

Главный тренер женского "Зенита" призналась, что игра была сложной, но действия ее команды ей понравились.

В воскресенье, 4 июля, на стадионе "Смена" прошел матч 14-го тура Суперлиги между женскими командами "Зенит" и "Локомотив". Игра закончилась со счётом 0:1 в пользу москвичей.

Алена Рузина забила единственный гол в игре. Она забросила мяч в ворота сине-бело-голубых на 53-й минуте игры.

По словам Ольги Порядиной, главного тренера женского "Зенита", игра была сложной, но действия ее команды ей понравились. Она добавила, что "во втором тайме подсела середина. Возможно, стали проигрывать подборы. От этого игра перевернулась. В концовке добавили и могли сравнять".

Ранее Piter.tv сообщал, что сборная Аргентины по футболу вышла в полуфинал Кубка Америки.

Фото: pixabay.com