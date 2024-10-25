Женская конференция It’s up to u CONF

На женской конференции соберутся блогеры из различных ниш и тематик.
Среди спикеров – организатор конференций, создатель школы по продвижению во "ВКонтакте" Тома Суворова, эксперт, который помогает локальным бизнесам заявить о себе на широкую аудиторию, Марина Слаква, основательница танцевального комьюнити Ghetto Princess Елизавета Кадыркаева, reels-эксперт, а также основатель клуба smm-специалистов Аня Гал. Все они поделятся лайфхаками по ведению блогов и социальных сетей, практическими инструментами создания и продвижения контента.
В программе конференции ожидаются доклады от спикеров, панельные дискуссии, интерактивы с аудиторией, нетворкинг, фотозоны. Кроме того, будут подарки от партнеров.
Фото: Дарья Галаева
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