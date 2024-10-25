В Петербурге 1 марта пройдет третья женская конференция It’s up to u CONF. Мероприятие продлится с 09:30 до 18:00 в кинолофте "Москва".

На женской конференции соберутся блогеры из различных ниш и тематик.

Среди спикеров – организатор конференций, создатель школы по продвижению во "ВКонтакте" Тома Суворова, эксперт, который помогает локальным бизнесам заявить о себе на широкую аудиторию, Марина Слаква, основательница танцевального комьюнити Ghetto Princess Елизавета Кадыркаева, reels-эксперт, а также основатель клуба smm-специалистов Аня Гал. Все они поделятся лайфхаками по ведению блогов и социальных сетей, практическими инструментами создания и продвижения контента.

В программе конференции ожидаются доклады от спикеров, панельные дискуссии, интерактивы с аудиторией, нетворкинг, фотозоны. Кроме того, будут подарки от партнеров.

Фото: Дарья Галаева