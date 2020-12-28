Женщину с признаками переохлаждения нашли в лесу около поселка Дубровка

Ее вынесли из леса на носилках.

Сегодня, 4 сентября, в лесу Ленобласти обнаружили женщину с признаками переохлаждения. Об этом сообщили в группе "Аварийно-спасательная служба ЛО" в социальной сети "ВКонтакте".

Пострадавшую заметили ранним утром вблизи поселка Дубровка. Самостоятельно женщина ходить не могла, поэтому было принято решение выносить ее из чащи на носилках. Больную передали сотрудникам скорой помощи.

Сейчас выясняется информация о ее состоянии.

Ранее на Piter.tv: в лесу Ленобласти обнаружили человеческие кости.

Фото: Вконтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО