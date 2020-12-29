Женщину и ребенка вытащили из-под завалов после взрыва в Баку

В жилом доме в Баку прозвучал мощный взрыв, причины взрыва не уточняются.

В пригороде Баку городе Хырдалан произошел взрыв в жилом доме. Спасатели проводят операции по поиску людей, которые могли оказаться под завалами. Об этом сообщило МЧС Азербайджана.

В жилом доме в Баку прозвучал мощный взрыв, под завалами спасатели уже нашли женщину и ребенку. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы, задействованы кинологи.

Отмечается, что ударной волной от взрыва выбило стекла в квартирах близлежащих домов. Причины взрыва пока что не называются.

Один человек погиб и один пострадал во время пожара на заводе в Уфе.

Видео: Youtube/Yeni Çağ Media, Важный, Реальный