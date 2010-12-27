Молодая петербурженка получила 1,2 млн от ЖКС из-за упавшей на нее плиты

Судебные приставы взыскали с жилкомсервиса Колпинсокго района 1,2 миллиона рублей в пользу девушки, которую летом придавило плитой. В момент трагедии пострадавшая была беременна.

Петербургские приставы помогли молодой женщине получить моральный ущерб с жилкомсервиса Колпинского района. Делом занимался Межрайонный отдел по исполнению особо важных исполнительных производств.

Компенсацию девушка требовала за полученные летом травмы. во дворе одного из домов на Октябрьской улице с шестого этажа на пострадавшую упала балконная плита. В момент инцидента она находилась на внушительном сроке беременности.

Пострадавшую с ушибами и травмами госпитализировали, наложили 10 швов на голове. К счастью, жизнь ребенка оказалась вне опасности. Пресс-служба судебных приставов

Девушка добилась взыскания морального вреда, после чего исполнительный лист передали приставам. Коммунальную службу уведомили о производстве в их отношении. Часть средств списали с банковских счетов организации. Однако это не покрыло всей суммы. В итоге пришлось реализовать имущество жилищной конторы. Собственность ЖКС арестовали по другому делу, но пошли на оплату долга петербурженке.