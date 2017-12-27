Автоледи погибла под Всеволожском из-за столкновения с деревом

В Ленобласти женщина-водитель погибла при ДТП, девушка-пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Во Всеволожском районе около девяти часов вечера 1 января автоледи не справилась с управлением и вылетела в кювет. Там машина столкнулась с деревом.В результате водитель погибла на месте, один пассажир серьезно пострадал.

Инцидент произошел на 19-ом километра дороги из Санкт-Петербурга во Всеволожск. Иномарка “Фольксваген Поло” потерял управление и съехал в кювет. Женщина-водитель получила травмы несовместимые с жизнью. Одна из девушек, находившихся на заднем сиденье авто, госпитализирована с тяжелыми травмами. Второй врачебная помощь не понадобилась.

В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.