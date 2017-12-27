Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Автоледи погибла под Всеволожском из-за столкновения с деревом
Сегодня, 15:31
0
lesjasap
660

Автоледи погибла под Всеволожском из-за столкновения с деревом

0
 
 

В Ленобласти женщина-водитель погибла при ДТП, девушка-пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Во Всеволожском районе около девяти часов вечера 1 января автоледи не справилась с управлением и вылетела в кювет. Там машина столкнулась с деревом.В результате водитель погибла на месте, один пассажир серьезно пострадал.
 
Инцидент произошел на 19-ом километра дороги из Санкт-Петербурга во Всеволожск. Иномарка “Фольксваген Поло” потерял управление и съехал в кювет. Женщина-водитель получила травмы несовместимые с жизнью. Одна из девушек, находившихся на заднем сиденье авто, госпитализирована с тяжелыми травмами. Второй врачебная помощь не понадобилась. 
 
В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. 
 
Напомним, что сегодня появилось видео, как машина сбивает перебегающего дорогу петербуржца на Заневском проспекте.
Теги: авария , всеволожск , всеволожский район , гибель человека , дтп , пассажиры , пострадавшие , фольксваген поло
Категории: Новости СПб ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5