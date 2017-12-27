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Видео: На Заневском проспекте автомобилист сбил пешехода насмерть

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В Красногвардейском районе водитель сбил человека на дороге.

Около десяти часов вечера 1 декабря на Заневском проспекте насмерть сбили пешехода. 
 
Очевидцы событий рассказывают, что часть одежды петербуржца обнаружили на пешеходном переходе. по имеющейся информации, водитель ехал с большой скоростью, поэтому протащил человека после аварии несколько метров на капоте. Также известно, что после столкновения на проезжей части были раскиданы продукты питания, которые погибший нес домой: батон, блинчики и пакетики с кошачьим кормом.
 
Сообщается, что труп находился в десяти метрах от пешеходного перехода. Шел ли мужчина по нему и на какой сигнал светофора - неизвестно. Причиной ДТП также могли стать плохие погодные условия: мокрый снег и плохая видимость.
 
 
Фото и видео: "Мегаполис"
Теги: авария , дтп , заневский проспект , сбили человека
Категории: ДТП Новости СПб Картина дня

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