Видео: На Заневском проспекте автомобилист сбил пешехода насмерть

Около десяти часов вечера 1 декабря на Заневском проспекте насмерть сбили пешехода.
Очевидцы событий рассказывают, что часть одежды петербуржца обнаружили на пешеходном переходе. по имеющейся информации, водитель ехал с большой скоростью, поэтому протащил человека после аварии несколько метров на капоте. Также известно, что после столкновения на проезжей части были раскиданы продукты питания, которые погибший нес домой: батон, блинчики и пакетики с кошачьим кормом.
Сообщается, что труп находился в десяти метрах от пешеходного перехода. Шел ли мужчина по нему и на какой сигнал светофора - неизвестно. Причиной ДТП также могли стать плохие погодные условия: мокрый снег и плохая видимость.
Фото и видео: "Мегаполис"