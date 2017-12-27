Видео: На Заневском проспекте автомобилист сбил пешехода насмерть

В Красногвардейском районе водитель сбил человека на дороге.

Около десяти часов вечера 1 декабря на Заневском проспекте насмерть сбили пешехода.

Очевидцы событий рассказывают, что часть одежды петербуржца обнаружили на пешеходном переходе. по имеющейся информации, водитель ехал с большой скоростью, поэтому протащил человека после аварии несколько метров на капоте. Также известно, что после столкновения на проезжей части были раскиданы продукты питания, которые погибший нес домой: батон, блинчики и пакетики с кошачьим кормом.

Сообщается, что труп находился в десяти метрах от пешеходного перехода. Шел ли мужчина по нему и на какой сигнал светофора - неизвестно. Причиной ДТП также могли стать плохие погодные условия: мокрый снег и плохая видимость.

Фото и видео: "Мегаполис"