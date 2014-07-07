Обстоятельства происшествия и состояние потерпевшей уточняются.

Пожилая женщина выжила после падения на рельсы на станции метро "Текстильщики" в Москве. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Инцидент произошел утром 5 декабря на станции Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. Женщину удалось извлечь на платформу живой. Машинист прибывающего поезда успел остановить состав, который прибывал на станцию. Обстоятельства происшествия и состояние потерпевшей уточняются.

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Видео: Telegram / РИА Новости