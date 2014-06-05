По предварительной информации, автобус загорелся во время зарядки на станции.

На северо-востоке Москвы загорелся автобус. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на очевидца.

Инцидент произошел на площадке вблизи станции метро "Бибирево". К месту возгорания прибыли сотрудники ЦОДД и Мосгортранса. По предварительной информации, автобус загорелся во время зарядки на станции. В момент пожара людей в нем не было. Информации о пострадавших не поступало. Огонь локализовали на площади 20 квадратных метров.

Ранее мы сообщали, что в Москве локализовали пожар в складском здании.

Видео: 360.tv