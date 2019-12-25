Женщина в свадебном платье выпала из окна многоэтажки в Алтайском крае

Россиянка ударилась об асфальт несмотря на растянутое спасательное полотно.

Жительница Алтайского края в свадебном платье выпала из окна многоэтажки. Об этом рассказали местные журналисты. Инцидент, который произошел 29 августа в городе Рубцовск, попал за запись мобильного устройства. Очевидцы уточнили, что 25-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения не удержалась на высоте третьего этажа.

Ударилась головой. Госпитализировали в городскую больницу № 1. заявление очевидцев

Известно, что пострадавшую на земле ловили спасатели. Они расстелили под окном россиянки белое полотно. некоторое время женщина переговаривалась с людьми, находящимися внизу. Она кричала о том, что ее хотят убить, но добавила, что не даст себя зарезать. Одна из свидетельниц событий пыталась уговорить женщину вернуться в квартиру. Однако пострадавшая сорвалась вниз и приземлилась на полотно. Оно не уберегло ее от травм, так как ткань порвалась. Пациентка ударилась об асфальт.

Сейчас героиня событий госпитализирована. О ее состоянии данных нет.

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Фото: Pixabay.com