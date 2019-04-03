Женщина умерла в самолете после лечения в Петербурге. Самолет экстренно сел в Толмачево

В пресс-службе S7 уточнили, что женщина возвращалась домой "после безуспешного лечения онкологии". Авиакомпания выразила соболезнования родным и близким.

Экстренную посадку совершил самолет авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево. Во время полета умерла женщина, которая проходила лечение в Петербурге, однако оно не окончилось успехом. Самолет летел из Петербурга в Новосибирск, пишет НГС 21 июня.

В пресс-службе S7 уточнили, что женщина возвращалась домой "после безуспешного лечения онкологии. Сразу по приземлении в Новосибирске на борт поднялись бригада медиков и другие необходимые службы. Также на борту был врач, но, к сожалению, смерть наступила мгновенно". Авиакомпания выразила соболезнования родным и близким.

Борт запросил около 7 утра полицию и скорую помощь при заходе на посадку. Межрегиональное следственное управление на транспорте начало доследственную проверку.

Ранее мы сообщали, что рейс из Петербурга при посадке в Самаре ушел на второй круг из-за сусликов. На данный момент идет миграция сусликов.

Фото: Piter.tv