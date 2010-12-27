Женщина сообщила о готовящемся терракте на стадионе в Рощино

Сообщение о минировании оказалось ложным.

Жительница Ленинградской области заявила о теракте, который якобы собирались устроить на стадионе в Рощино. Об этом сообщают городские СМИ.

53-летняя женщина позвонила вчера, 1 августа в рощинскую полицию и сообщила, что в августе в поселке будет совершен террористический акт на стадионе, а также между домами 8 и 4 по Садовому переулку и у дома 25 по Советской улице. Полиция осмотрела указанные здания, но никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружила.

Звонившую женщину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В мае мы сообщали, что суд признал законным продление ареста обвиняемым в теракте в петербургском метро.

Фото: Наталия Суховнина/ ВК