Петербуржец ищет жену и детей, пропавших во время прогулки в "Европолисе"

По словам мужчины, женщина и двое детей отошли по делам и не вернулись.

В четверг, 28 февраля, в полицию Калининского района обратился мужчина и заявил о пропаже жены и двух детей. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 25 февраля в ТК "Европолис". По словам заявителя, супруга вместе с детьми отошла по делам и больше не возвращалась. 11-летняя девочка была одета в голубую куртку, темные брюки и голубую шапку, годовалый мальчик сидел в коляске в зеленом комбинезоне. Самой женщине на вид 25-30 лет. На ней была черная куртка, брюки, серая кофта с капюшоном. На голове носила шерстяной платок. При себе имела черную куртку.

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Фото: Piter.TV