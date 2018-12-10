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Житель Ленобласти ищет тетю, которая 15 лет назад уехала в Италию на заработки
Сегодня, 12:42
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Alena_Zinovieva

Житель Ленобласти ищет тетю, которая 15 лет назад уехала в Италию на заработки

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Женщина не выходит на связь уже три года.

В воскресенье, 17 января, в полицию обратился житель города Тихвин и заявил об исчезновении своей тети. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам мужчины, 15 лет назад родственница уехала в Италию на заработки. Три года назад она перестала выходить на связь. Где именно проживает женщина в Италии, племянник не знает. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее мы писали, что пожилая петербурженка исчезла во время шопинга с мужем.

Фото: pixabay.com

Теги: исчезновение, пропала женщина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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