Петербурженка обвинила мужа-мигранта в изнасиловании ее малолетней дочери

Женщина заявила, что противоправные действия в отношении ребенка были совершены в 2013 году.

Днем 15 августа в дежурную часть полиции Петербурга обратилась женщина 1990 года рождения и обвинила мужа-мигранта в изнасиловании ее дочери 2008 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, противоправные действия в отношении ребенка были совершены в 2013 году в ее квартире на набережной реки Фонтанки.

Мужчина прибыл в Россию из Таджикистана 5 мая 2007 года. Имеет вид на жительство до 21 сентября 2023 года.

Его задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее мы писали, что мужчина попытался изнасиловать двух петербурженок.

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