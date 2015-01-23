Петербурженка обвинила мужа-мигранта в изнасиловании ее малолетней дочери

Днем 15 августа в дежурную часть полиции Петербурга обратилась женщина 1990 года рождения и обвинила мужа-мигранта в изнасиловании ее дочери 2008 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
По словам заявительницы, противоправные действия в отношении ребенка были совершены в 2013 году в ее квартире на набережной реки Фонтанки.
Мужчина прибыл в Россию из Таджикистана 5 мая 2007 года. Имеет вид на жительство до 21 сентября 2023 года.
Его задержали и доставили в отдел полиции.
Ранее мы писали, что мужчина попытался изнасиловать двух петербурженок.
Фото: pixabay.com
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