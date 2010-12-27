Женщина получила уголовное дело за подделку документов ради сына

В Петербурге женщина пойдет под суд за подделку миграционной карты.

Петербургский суд рассмотрит дело мигрантки, которая подделала миграционную карту ради сына. Женщина хотела, чтобы ребенка приняли в школу.

Прокуратура Василеостровского района объявило обвинительное заключение по уголовному делу, которое возбуждено в отношении женщины. Гражданке вменяют использование ненастоящего документа.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Нарушительница подала миграционную карту в кабинете заместителя директора по воспитательной работе в школе. Отметим, что в поддельном документе были ложные данные. Согласно карте, срок пребывания ребенка на территории Российской Федерации был продлен до августа екущего года.

Известно, что женщина решилась на преступление из-за сына, которого она хотела отправить в учебное заведение. В настоящее время уголовное дело находится у мирового судьи судебного участка № 12 Санкт-Петербурга.