Женитьба_net: современное прочтение пьесы Гоголя 200 лет спустя

В премьерном спектакле Молодежного театра на Фонтанке в классический сюжет пьесы Гоголя "вмешались" гаджеты. Piter.tv представляет рецензию на спектакль "#Женитьба_net" от Анны Ветлинской.

Пьесе Гоголя "Женитьба" почти 200 лет, и все эти годы интерес режиссеров к ней держится на стабильно высоком уровне. Как поставили первый раз в 1842 году в Александринском театре, где она, кстати, идёт и сегодня — естественно, уже в новой версии, а-ля ледовое шоу, — так до сих пор и ставят: и в больших академических театрах, и в маленьких провинциальных. Только в Петербурге можно найти сразу несколько "Женитьб". С недавних пор свой вариант этой "совершенно невероятной истории", как охарактеризовал пьесу сам автор, появился и в Молодежном театре на Фонтанке.

Премьера спектакля "#Женитьба_net" состоялась не без проблем — помешал коронавирус. А в нынешней ситуации и вовсе — до комедий ли тут? Оказалось, что именно "до комедий" — иначе можно просто сойти с ума. И только придя в театр, ты вдруг оказываешься в другом мире, где нет эпидемий и войн, зато есть герои Гоголя, которые оказываются очень похожи на нас. То есть о том, что история, рассказанная Гоголем, будет приближена к дню сегодняшнему, можно было догадаться уже по названию. Да и осовремениванием классики сегодня никого не удивишь. Вопрос был только в том, насколько далеко в этом "осовременивании" зайдут в Молодежном театре. Не вызовет ли оно отторжения у завсегдатаев театра, привыкших к тому, что с литературной основой здесь обращаются очень бережно, техническими фокусами практически не пользуются, а ставку делают на актерскую игру и режиссерский стиль худрука театра Семена Спивака. Или близких ему по духу режиссеров, которых приглашают в Молодежный.

Александр Кладько, который уже ставил здесь полтора десятилетия назад спектакль "Старые дома", оказался как раз тем режиссером, который смог осовременить классику так, что даже самые консервативные зрители могут выдохнуть – никакого кощунства не произошло. Гоголевский текст остался практически без изменений, сюжет развивается, как и было задумано автором, ну а то что приметы дня сегодняшнего возникают на каждом шагу — то почему и нет? Ведь люди-то остались прежними, и даже, кажется, именно сегодня актуальность пьесы обрела какое-то новое звучание — с коммуникацией нынче плохо. И без свах тоже уже не обойтись. Свахи только нынче виртуальные.

Вот и лежит на диване, покуривая не сигару — вейп, Подколёсин, и из дома ему выходить очень не хочется — ну или когда-нибудь потом, попозже. И робот-слуга Степан, не без сложностей, так как не может понять все нюансы "великого и могучего", но поручения выполняет. И интернет под рукой — можно зайти на сайт знакомств и присмотреться к кандидаткам, можно попереписываться с приятелем и даже набрать пару вялых лайков. Андрей Шимко в роль прокрастинатора Подколёсина вызывает только умиление — ну не торопится человек жениться, и отстаньте все. Мешает только сваха реальная, которая ходит к нему который месяц, да все без толку. Регина Щукина в этом образе активна и ярка — как и ее наряды. Но смена платьев и броши-цветка никак не помогает свахе продвинуться в деле женитьбы клиента.

Помогает только появление друга Кочкарева — и это, пожалуй, главный герой пьесы. Почему ему так хочется женить Подколёсина, он, кажется, и сам не понимает, но старается очень. Александр Черкашин просто купается в своей роли: Фигаро – то есть Кочкарев — здесь, Фигаро там. Еще чуть-чуть, и дело сладится. И главное тут не только выпихнуть все-таки Подколёсина из дома, но и отвадить потенциальных женихов от выбранной невесты.

Агафья Тихоновна Купердягина в исполнении Юлии Шубаревой девушка тоже современная — в толстовке, наушниках и с телефоном, - играет в "стрелялку", мишени в которой - женихи виртуальные. Реальные же вызывают некоторые сомнения, что неудивительно. Потому что фигуры в основном водевильные. И появление этих женихов — практически "бенефисная" часть спектакля. Экзекутор Яичница (Константин Воробьев) больше интересуется приданым, отставной офицер Анучкин (его играют Андрей Кузнецов или Валерий Кухарешин, я видела Кузнецова, интересно, как этот образ трактует Кухарешин) — просто "стилист" из телешоу — больше интересуется тем, как он сам выглядит, и наконец отставной моряк Жевакин – Евгений Клубов – хоть чуть-чуть, но интересуется собственно невестой.

У каждого жениха своя фишка, и каждый вносит ту долю юмора, которая нужна, чтобы "раскачать" зал, дать ему окончательно прочувствовать комедийную составляющую спектакля. Потому что есть в нем и лирика — дело-то, казалось, сладилось: Подколёсин и Агафья Тихоновна, при активном содействии Кочкарева, готовы идти под венец. И счастливы. И вызывают сентиментальные чувства. И фрак у жениха совсем несовременный, и фата у невесты — классическая, и никаких гаджетов, оказывается, не надо. Но…

…Оставшись на пару минут в одиночестве Подколёсин опять начинает рефлексировать — и сбегает. Уже не просто в окно – как у Гоголя, а в окно на рабочем столе компьютера, в мир виртуальных невест и виртуальных чувств. А вот брошенная реальная невеста страдает не напоказ в социальных сетях, а так, как страдали в подобных случаях и сто, и две лет назад.

"#Женитьба_net" — как раз об этом: о той искренности и умении понять близкого, утраченных героями Гоголя, для которого это была еще все-таки "невероятная история", и утраченных нашими современниками, для которых уход в виртуальные эмоции стал нормой.

P.S. Кстати, за весь спектакль телефоны в зале ни разу не зазвонили и даже не светились.

Текст: Анна Ветлинская

Фото: Юлия Кудряшова