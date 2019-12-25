Жене Ефремова стало плохо во время оглашения приговора

Женщина до последнего оставалась в зале суда и еле сдерживала слезы.

Супруге актера Михаила Ефремова стало плохо во время оглашения приговора. Софье Кругликовой было тяжело с самого начала судебного заседания.

На протяжении всего судебного процесса, Софья Кругликова переминалась с ноги на ногу и стучала пальцами по столу. Затем судья огласил приговор по делу о смертельном ДТП с участием её мужа. Ему дали 8 лет колонии. Женщина сразу побледнела и пошатнулась. Едва сдерживая слезы, она покинула помещение. Спустя время, Софья Кругликова взяла себя в руки и дала мужу напутствие.

Напомним, что авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце. Артист выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу", за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в НИИ им. Склифосовского. После аварии стало ясно, что Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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