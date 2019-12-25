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ОМОН начал жесткие задержания протестующих в Минске
Сегодня, 14:38
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ОМОН начал жесткие задержания протестующих в Минске

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Несколько сотен человек направились от Комаровского рынка к площади Независимости.

ОМОН начал жесткие задержания протестующих в Минске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Бойцы ОМОНа поделили марш демонстрантов на две части и начали задерживать белорусов. Граждане пытаются отбиваться, с одного сотрудника ОМОНа сорвали маску. Им помогают люди в камуфляже, масках и без знаков различия. Силовики запрещают прессе вести фото и видеосъемку задержаний. Некоторые журналисты подверглись нападениям со стороны стражей порядка, их хватали за руки и волосы и выталкивали за выстроенное оцепление. Несколько десятков женщин и мужчин уже задержаны. Участники акции кричат и плачут.

Сотрудники ОМОНа заканчивают зачистку территории. На проспекте Машерова белорусы скандируют "Отпускай". Правоохранители разъезжаются с места задержаний.

Ранее мы сообщили, что в Ульяновске женщина с особой жестокостью зарезала продавщицу.

Теги: белоруссия, митинги, омон, протесты
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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