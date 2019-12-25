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В Ульяновске женщина с особой жестокостью зарезала продавщицу
Сегодня, 14:15
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RipeHarvest

В Ульяновске женщина с особой жестокостью зарезала продавщицу

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Нападение попало на камеры видеонаблюдения.

В Ульяновске женщина с особой жестокостью зарезала продавщицу на глазах у покупателей.

На кадрах видно, как покупательница, достав нож из сумки, медленно подходит к продавцу. В этот момент потерпевшая раскладывает овощи. Злоумышленница подходит к ней сзади, хватает за волосы и наносит несколько ударов ножом. Сначала продавщица сопротивляется, но потом перестает отбиваться от неадекватной покупательницы. В этот момент их пытаются разнять очевидцы.

Из-за инцидента магазин пришлось закрыть. На место происшествия приехали следователи и полицейские. Они быстро задержали нападавшую. Ею оказалась бывшая модель Наталья Долгановская. Когда-то она получила титул "Мисс Ульяновск". Правоохранители уточнили, что женщина несколько раз проходила принудительное лечение в психиатрических больницах. Долгановская как-то даже напала на следователя, который вел её уголовное дело.   

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Теги: криминал, нападение, ульяновск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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