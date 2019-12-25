Нападение попало на камеры видеонаблюдения.

В Ульяновске женщина с особой жестокостью зарезала продавщицу на глазах у покупателей.

На кадрах видно, как покупательница, достав нож из сумки, медленно подходит к продавцу. В этот момент потерпевшая раскладывает овощи. Злоумышленница подходит к ней сзади, хватает за волосы и наносит несколько ударов ножом. Сначала продавщица сопротивляется, но потом перестает отбиваться от неадекватной покупательницы. В этот момент их пытаются разнять очевидцы.

Из-за инцидента магазин пришлось закрыть. На место происшествия приехали следователи и полицейские. Они быстро задержали нападавшую. Ею оказалась бывшая модель Наталья Долгановская. Когда-то она получила титул "Мисс Ульяновск". Правоохранители уточнили, что женщина несколько раз проходила принудительное лечение в психиатрических больницах. Долгановская как-то даже напала на следователя, который вел её уголовное дело.

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