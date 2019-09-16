Жена петербургского рэпера сделала селфи с супругом сразу после его смерти

Позже она установила эту фотографию на аватарку в своем профиле в соцсети "ВКонтакте".

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что в Петербурге женщина сделала селфи с супругом сразу после его смерти. Таким образом Катерина Киттель сообщила на своей странице, что ее муж умер 9 сентября.

Разумеется, он отправился в Вальгаллу по красту. Но, все же, как вы понимаете, я не могу даже передать, насколько мне тяжело и больно Катерина Киттель

Позже петербурженка установила эту фотографию на аватарку в своем профиле в соцсети "ВКонтакте". Стоит отметить, что фотографию лайкнули около 100 пользователей.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный проткнул шилом шею женщины на Васильевском острове.

Фото:Катерина Бухенфюрер фон Киттель/вк