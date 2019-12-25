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Неизвестный проткнул шилом шею женщины на Васильевском острове
Сегодня, 8:41
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Alena_Zinovieva

Неизвестный проткнул шилом шею женщины на Васильевском острове

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Пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В понедельник, 14 сентября, около двух часов ночи в полицию Петербурга поступила информация о нападении неизвестного мужчины на женщину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Как стало известно стражам порядка, возле дома №34 на Среднем проспекте Васильевского острова неизвестный ударил шилом в шею женщины 1978 года рождения. После этого мужчина сбежал с места происшествия, однако его удалось поймать через несколько часов.

Пострадавшую с колото-резаной раной шеи увезли в больницу. На момент госпитализации она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

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Фото: pixabay.com

Теги: нападение, покушение на убийство, шило
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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