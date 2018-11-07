Муж забыл в три утра купить бургер жене и разрушил свою семью

Женщины помнят не только не подаренные цветы. Она подала на развод из-за данного инцидента.

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) жена подала на развод из-за того, что муж не принес ей бургер. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

Женщина из Абу-Даби (около 20 лет) отпустила мужа на вечеринку с друзьями, но в обмен на это попросила принести ей бургер из фастфуда. Мужчина вернулся домой около трех утра и без лакомства. Женщина завязала ссору и ушла из дома. Теперь она требует развод.

Адвокат семьи рассказал, что с парой будет беседовать судья. Если он не убедит их изменить решение, то девушке придется отказаться от части махра (подарок, который исламские мужья делают своим женам в обязательном порядке).

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