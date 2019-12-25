Жена Овечкина пожаловалась, что в США не хватает продуктов из-за коронавируса

Поэтому она поехала в русский магазин.

Жена российского хоккеиста Александра Овечкина пожаловалась, что в США не хватает продуктов из-за коронавируса. Анастасия Шубская рассказала о дефиците в американских супермаркетах.

Поэтому она поехала в русский магазин, где ситуация на порядок лучше.

Здесь есть продукты – не то, что в их американских супермаркетах, - рассказала жена спортсмена.

По словам Шубской, в магазинах США закончились туалетная бумага, консервы и макароны.

Видео с походом в магазин жена хоккеиста выложила в Instagram.

Ранее В Германии создали список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса.