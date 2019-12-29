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В Германии создали список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса

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Там много овощей и фруктов

О создании списка необходимых вещей в случае массовой вспышки короновируса в Германии сообщает "Москва 24".

При наступлении карантина гражданам рекомендуют взять 20 литров воды, а также по 3,5 килограмма хлопьев, хлеба, картофеля, риса. На сладкое - четыре килограмма сухофруктов. 

Ещё в списке значатся 2,5 кило консервированных овощей и орехов, 2,6 килограмма молочных продуктов, по полтора рыбы и мяса.
Разнообразить рацион призваны 0,4 килограмма растительного масла, мед, сахар, мука и печенье. Также в список входят лекарства, свечи, батарейки и дезинфицирующие средства.

Ранее эксперт предрёк новый экономический кризис из-за эпидемии коронавируса.

Теги: германия, коронавирус, продукты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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