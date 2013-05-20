Желтая разметка доберется до дворов Петербурга

Чиновники готовят новые правила

Смольный предложил внести изменения в правила благоустройства Санкт-Петербурга, чтобы расширить применение желтой эксплуатационной разметки на придомовые территории. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту, опубликованному для общественного обсуждения.

По инициативе администрации города желтая разметка может появиться не только у контейнерных площадок и проездов, но и у пешеходных дорожек и подходов к зданиям. Сейчас её разрешено наносить только на внутриквартальных территориях общего пользования, что ограничивает возможности муниципальных властей. Как отмечается в документе, за 2025 год не было согласовано ни одного проекта благоустройства с нанесением такой маркировки. При этом эксперимент в жилом комплексе "Шуваловский" показал эффективность меры: с февраля 2025 года там вынесено 753 постановления о нарушениях на общую сумму около 12 миллионов рублей.

Чтобы ускорить процесс, Смольный предлагает упростить требования: теперь нанесение разметки будет возможно на основании инженерно-топографического плана и без разработки отдельного проекта благоустройства. Кроме того, маркировку разрешат размещать и на придомовых участках, принадлежащих собственникам квартир.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга