ЧП в Кинельском районе случилось в понедельник, 23 июля.

В Самарской области железобетонные плиты раздавили ребенка. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

ЧП в Кинельском районе Самарской области случилось в понедельник, 23 июля. В населенном пункте Чубовка в заброшенном здании обрушились две железобетонные плиты. На момент обрушения в помещении находилось пятеро детей. Один из ребят погиб, а четверо получили травмы разной степени тяжести.

На место ЧП приехали медики, которые оказали помощь одному ребенку, а троих госпитализировали. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. На данный момент, место обрушения оцеплено.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на Петровском острове молодого строителя раздавило бетонной плитой. Мужчина не выжил.

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