На месте путей может появиться продолжение площади у хранилища Эрмитажа.

Железную дорогу на Сестрорецк могут увести под землю у Старой Деревни. Планами о будущем железной дороги поделились в издании "Деловой Петербург". Предполагается, что на месте нынешней платформы "Старой Деревни" появится подземный транспортно-пересадочный узел.

На месте железнодорожных путей может появиться продолжение площади у фондохранилища Эрмитажа и парк с выставочными павильонами. Планируется, что новый узел сможет принимать поезда "Ласточка", а саму железную дорогу могут углубить на участке от "Новой Деревни" до развязки с ЗСД.

Первый поезд "Ласточка" отправился в Минск с Белорусского вокзала в Москве.

Фото: Piter.tv