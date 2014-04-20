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Первый поезд "Ласточка" отправился в Минск из Москвы

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"Ласточки" будут ходить дважды в день, отправляясь и прибывая по зеркальному расписанию.

Первый поезд "Ласточка" отправился в Минск с Белорусского вокзала в Москве. Об этом сообщила пресс-служба "РЖД".

Две пары пятивагонных "Ласточек" в премиальной комплектации с 30 апреля начали курсировать между столицами России и Белоруссии. "Ласточка" таким образом впервые станет международным поездом.

"Ласточки" будут ходить дважды в день, отправляясь и прибывая по зеркальному расписанию. Железнодорожное сообщение между двумя странами возобновилось в феврале после длительного перерыва. 

На майских между Петербургом и Москвой пустят дополнительные "Ласточки" и "Сапсаны".

Видео: Telegram / Телеграмма РЖД

Теги: ласточка, минск
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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