Первый поезд "Ласточка" отправился в Минск из Москвы

"Ласточки" будут ходить дважды в день, отправляясь и прибывая по зеркальному расписанию.

Первый поезд "Ласточка" отправился в Минск с Белорусского вокзала в Москве. Об этом сообщила пресс-служба "РЖД".

Две пары пятивагонных "Ласточек" в премиальной комплектации с 30 апреля начали курсировать между столицами России и Белоруссии. "Ласточка" таким образом впервые станет международным поездом.

"Ласточки" будут ходить дважды в день, отправляясь и прибывая по зеркальному расписанию. Железнодорожное сообщение между двумя странами возобновилось в феврале после длительного перерыва.

На майских между Петербургом и Москвой пустят дополнительные "Ласточки" и "Сапсаны".

Видео: Telegram / Телеграмма РЖД