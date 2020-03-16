Железнодорожный вокзал станции Павловск признан региональным памятником

Железнодорожный вокзал станции Павловск, расположенный на Привокзальной площади, был официально признан объектом культурного наследия регионального значения и внесен в единый государственный реестр. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Историческое здание вокзала, изначально выполненное из дерева, было построено в 1904 году по проекту архитектора Станислава Бржозовского. Вокзал включал в себя залы ожидания для пассажиров I и II классов, багажное отделение, кассы, телеграф, а также служебные помещения для сотрудников станции.

В годы Великой Отечественной войны вокзал получил серьезные повреждения, в том числе был разрушен виадук через железнодорожные пути. В период с 1953 по 1955 годы на новом месте, всего в 50 метрах от старого здания, было возведено новое вокзальное строение по проекту архитектора Владимира Кузнецова.

Фасады нового вокзала были выполнены в стиле сталинского неоклассицизма. Здание сохранилось до наших дней практически в неизменном виде, что подчеркивает его архитектурную и историческую ценность.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга