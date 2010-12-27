Железнодорожный "переход смерти" на Туристской подсветят красным

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ответил депутату законодательного собрания Михаилу Амосову. Парламентарий просил главу города принять меры безопасности на железнодорожном переходе в створе Туристской улицы.
Амосов просил установить на переходе шлагбаумы, как временную меру. Однако губернатор сказал, что в январе на переходе появится светодиодная подсветка настила. Она будет синхронизирована со светофором.
В ответе губернатора сообщается, что в январе на переходе появится светодиодная подсветка пешеходного настила, которая будет синхронизирована со светофором, это меньше, чем я просил, но не исключаю, что такая мера окажется эффективной для безопасности людей, все-таки, переходя железную дорогу, под ноги смотрят себе все.
Михаил Амосов, депутат ЗакСа
Также депутат отметил, что из ответа губернатора следует, что создание на участке подземного перехода обсуждается с привлечением экспертов. Но в проекте бюджета 2018 года средства на такую стройку не заложены. Но Амосов надеется выбить их на весенней корректировке бюджета.
Там абсолютно нормальный переход. Люди сами виноваты, что попадают под электричку. Наушники надо снимать и по сторонам смотреть.