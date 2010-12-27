Железнодорожный "переход смерти" на Туристской подсветят красным

Губернатор Петербурга пообещал установить на опасном железнодорожном переходе в створе Туристской улицы в январе 2018 года установят светодиодную подсветку.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ответил депутату законодательного собрания Михаилу Амосову. Парламентарий просил главу города принять меры безопасности на железнодорожном переходе в створе Туристской улицы.

Амосов просил установить на переходе шлагбаумы, как временную меру. Однако губернатор сказал, что в январе на переходе появится светодиодная подсветка настила. Она будет синхронизирована со светофором.

В ответе губернатора сообщается, что в январе на переходе появится светодиодная подсветка пешеходного настила, которая будет синхронизирована со светофором, это меньше, чем я просил, но не исключаю, что такая мера окажется эффективной для безопасности людей, все-таки, переходя железную дорогу, под ноги смотрят себе все. Михаил Амосов, депутат ЗакСа

Также депутат отметил, что из ответа губернатора следует, что создание на участке подземного перехода обсуждается с привлечением экспертов. Но в проекте бюджета 2018 года средства на такую стройку не заложены. Но Амосов надеется выбить их на весенней корректировке бюджета.