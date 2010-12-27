Железнодорожные переезды станут платными с 2019 года

За переезд надо будет платить всем, кроме карет скорой помощи, МЧС, полиции и пожарных.

В Петербурге к 2019 году появятся платные железнодорожные переезды. Об этом сообщает РБК.

К 2019-2020 году в Петербурге могут появиться 3 платных автомобильных путепровода. Конкурс на их строительство готовит комитет по инвестициям. На данный момент адреса объектов не сообщаются.

Известно, что проезд будет платным для всех машин, кроме карет скорой помощи, автомобилей МЧС, полиции и пожарных. Размер платы пока не установлен.

Отметим, что вопрос о вводе платных переездов обсуждался летом 2017 года на экономическом форуме. Тогда губернатор города Георгий Полтавченко подписал соглашение с компанией "Санкт-Петербургская платная дорога" о намерении построить такие объекты на маршруте поездов "Сапсан" и "Аллегро".

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