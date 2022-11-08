Два человека пострадали на железной дороге в Петербурге

Это 23-летний молодой человек и 75-летняя пенсионерка.

В Петербурге 9 июля сразу два человека получили серьезные травмы на железной дороге. В обстоятельствах разбирается Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Днём 9 июля на железнодорожном переезде станции "Старая деревня" 23-летний мужчина на велосипеде ехал через пути на красный сигнал светофора. Он был травмирован проходящим мимо поездом и доставлен с различными травмами в больницу.

В этот же день в районе станции Белоостров травмы получила женщина 75-летняя пенсионерка, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Пожилую женщину также госпитализировали в стационар.

Следователи проводят проверки.

В июне электричка сбила двух мужчин в Лужском районе.

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ