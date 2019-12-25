Электричка сбила двух мужчин в Лужском районе

Машинист, заметив мужчин, применил экстренное торможение и звуковой сигнал, однако предотвратить столкновение было невозможно.

В Ленобласти проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования двух мужчин. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Вечером 19 июня на 124 км 3пк станции Толмачёво Лужского района электричка сбила двух мужчин, которые переходили пути в неположенном месте. От полученных травм один пострадавший погиб на месте, второй – скончался в больнице.

Машинист, заметив мужчин, применил экстренное торможение и звуковой сигнал, однако предотвратить столкновение было невозможно.

Ранее несовершеннолетняя переходила железнодорожный переезд на станции "Любань" на запрещённый сигнал светофора, в результате чего получила перелом голени.

Фото: Западное межрегиональное следственное управления на транспорте СК РФ