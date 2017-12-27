Петербурженка выпала из окна высотки из-за сигареты

Желание покурить обернулось трагичным происшествием для петербурженки.

В Санкт-Петербурге 8 января скончалась женщина, выпав из окна многоэтажного дома. По предварительной инфомрации известно, что петербурженка хотела покурить, но высунувшись из окна не смогла удержаться и выпала с него.

В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что инцидент произошел в десять вечера 8 января. Очевидцы вызвали полицию к дому №55/1, по Ленинскому проспекту. У 17-этажного дома сотрудники полиции обнаружили женщину 51 года. Однако спасти ее не удалось, от полученных травм она скончалась на месте.

В социальной сети свидетели случившегося отметили, что на месте происшествия присутствовал приятель погибшей. По его словам, после совместного вечера женщина по привычке открыла окно, чтобы закурить, но перевалилась через окно, не рассчитав свое равновесие, в результате чего упала с высоты.