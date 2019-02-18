Пострадавшие при теракте пожаловались на плохой звук во время суда над Треповой*

Многие из них получили нарушения слуха после прогремевшего взрыва.

Пострадавшие при теракте в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, пожаловались на плохую слышимость в зале суда в ходе слушаний по делу Дарьи Треповой*. Об этом пишет Spb.aif.ru, ссылаясь на свой источник.

Издание отмечает, что многие пострадавшие получили нарушения слуха после прогремевшего взрыва.

В первый день − было все очень плохо [слышно]. Сегодня − чуть лучше, но всё равно плохо. При этом почти все пострадавшие с нарушениями слуха. Собеседник издания Spb.aif.ru

Судебное заседание по делу Треповой* проходит с четверга, 16 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что во время слушаний по делу о теракте в кафе на Университетской набережной стало известно о гибели пострадавшего.

Фото: Piter.TV

*внесена в перечень экстремистов и террористов РФ