Пострадавшие при теракте пожаловались на плохой звук во время суда над Треповой*

Пострадавшие при теракте в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, пожаловались на плохую слышимость в зале суда в ходе слушаний по делу Дарьи Треповой*. Об этом пишет Spb.aif.ru, ссылаясь на свой источник.
Издание отмечает, что многие пострадавшие получили нарушения слуха после прогремевшего взрыва.
В первый день − было все очень плохо [слышно]. Сегодня − чуть лучше, но всё равно плохо. При этом почти все пострадавшие с нарушениями слуха.
Собеседник издания Spb.aif.ru
Судебное заседание по делу Треповой* проходит с четверга, 16 ноября.
Ранее мы сообщили о том, что во время слушаний по делу о теракте в кафе на Университетской набережной стало известно о гибели пострадавшего.
Фото: Piter.TV
*внесена в перечень экстремистов и террористов РФ
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