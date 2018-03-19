Жадность сгубила: В сети появилось видео задержания заместителя главбуха Иркутской психбольницы

Главбух похитила со счета больницы 260 тысяч рублей, а затем попыталась перевести еще полмиллиона.

Следком Иркутской области завершил расследование уголовного дела по статьям "Покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере" и "мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере".

Следствию удалось установить, что бывший заместитель главного бухгалтера ОГКУЗ "Иркутская психиатрическая больница № 2" в период с 2014 по 2015 годы внесла в базу данных заведомо ложные сведения и перечислила на свой счет 260 тысяч рублей. Аналогичным способом женщина пыталась перечислить полмиллиона рублей на счет своего знакомого, но допустила ошибку при заполнении реквизитов, и деньги вернулись на счет больницы.

Следователям во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Иркутской области удалось установить все обстоятельства совершенных преступлений и собрать неоспоримые доказательства, подтверждающие вину лица, привлекаемого к уголовной ответственности. По результатам расследования, обвиняемая в полном объеме признала вину в инкриминируемых ей преступлениях и возместила причиненный ущерб в полном объеме. СУ СК РФ по Иркутской области

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Видео: СУ СК РФ по Иркутской области