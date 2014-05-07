Сбербанк поддержит строительство ЖК Univer City от Setl Group

Холдинг Setl Group и Сбербанк заключили кредитные договоры на финансирование строительства корпусов №3 и №4 жилого комплекса Univer City. Сумма кредита составила 5,5 млрд руб. Срок погашения кредитных линий – до 27 июня 2026 года.

Univer City – жилой комплекс с домами высотой всего 4 этажа. Проект будет выполнен в скандинавском стиле с большим количеством зон отдыха и прогулочных территорий. Первый этап включает в себя 12 малоэтажных корпусов продаваемой площадью 170,5 тыс. кв. м, которые разместятся между рекой Славянкой, Колпинским шоссе и Муромской улицей, по соседству с развитым жилым микрорайоном.

В составе первого этапа Setl Group возведет школу на 825 мест и 2 детских сада на 220 мест каждый. Плановый срок сдачи 3 корпуса – конец 2024 года, 4 корпуса – начало 2025 года.

Проектное финансирование Univer City – продолжение сотрудничества Setl Group и Сбербанка в рамках подписанных ранее генеральных соглашений между компаниями на общую сумму 230 млрд руб. Всего на текущий момент Сбербанк финансирует 5 проектов Setl Group, реализуемых с использованием эскроу-счетов.

Фото: Piter.tv