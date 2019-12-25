Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в отношении застройщика ЖК "Светлый мир "Тихая гавань…"

В результате проверки выяснилось, что застройщик уклоняется от передачи квартир дольщикам.

В Петербурге прокуратура Василеостровского района провела проверку по обращениям дольщиков, которые сообщили о нарушениях требований законодательства при передаче объектов долевого строительства со стороны ООО "Северная Двина". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 15 мая.

Так, с 8 августа 2018 года по 15 декабря 2020 года застройщик осуществлял строительство многоквартирного дома ЖК "Светлый мир "Тихая гавань…" на деньги дольщиков. Как выяснилось, петербуржцы ранее уже жаловались на затянувшиеся сроки при передачи квартир. В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес руководства организации. После чего жилой комплекс был введён в эксплуатацию, а застройщик уведомил дольщиков о готовности объектов к передачи.

В результате проверки выяснилось, что застройщик уклоняется от передачи квартир дольщикам. В связи с чем граждане лишены прав пользоваться или распоряжаться квартирами.

Материалы проверки прокуратура направила в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство), - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что благодаря принятым прокуратурой мерам в Петербурге ввели в эксплуатацию ЖК "Панорамы залива".

Фото: spbnovostroyka.ru