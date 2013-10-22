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Благодаря принятым прокуратурой мерам в Петербурге ввели в эксплуатацию ЖК “Панорамы залива”
Сегодня, 19:00
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kraratau27

Благодаря принятым прокуратурой мерам в Петербурге ввели в эксплуатацию ЖК “Панорамы залива”

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Строительство домов началось в 2008 году.

В Петербурге ввели в эксплуатацию жилой комплекс "Панорамы залива", расположенный в Кировском районе. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга. 

Известно, что застройщик ЗАО "Трест-102" с 2008 года ведёт строительство жилого комплекса на денежные средства более 360 граждан. В связи с чем прокуратура Петербурга решила защитить права дольщиков. 

Отмечается, что сотрудники прокуратуры контролировали этапы строительства ЖК, также направляли информацию о ходе строительства в профильные органы исполнительной власти. 

На данный момент ЖК "Панорамы залива" ввели в эксплуатацию, а гражданам вскоре выдадут ключи от приобретённых квартир. 

Ранее мы писали про районы, в которых за 10 лет жилье подорожает больше всего. 

Фото: pzaliva.ru

Теги: жилой комплекс, прокуратура петербурга, строительство
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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