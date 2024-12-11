Состоялась проверка строительства школы на 1375 мест в ЖК "Ручьи"

На данный момент на стройплощадке ведутся работы по внутренней отделке помещений.

В Красногвардейском районе продолжается строительство крупной общеобразовательной школы, рассчитанной на 1375 учеников. Объект возводится на территории жилого комплекса "Ручьи" (2-я очередь) группой "ЛСР". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На данный момент на стройплощадке ведутся работы по внутренней отделке помещений, а также монтажу инженерных систем. Специалисты "Управления строительными проектами" уже проверили ход работ и отметили, что строительство идет в соответствии с установленными сроками.

Школа площадью 26 тысяч квадратных метров станет важным образовательным центром для жителей нового жилого квартала. Планируется, что объект будет оснащен современной инфраструктурой для комфортного обучения детей.

Фото: Управления строительными проектами