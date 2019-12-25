На территории ЖК "Приневский" началось строительство поликлиники на 420 посещений

Поликлиника будет включать отделения для взрослых и детей, а также отделение скорой помощи.

В Невском районе Санкт-Петербурга началось строительство новой поликлиники, рассчитанной на 420 посещений в смену. Этот проект реализует Группа ЦДС в рамках соглашения с городом. Медицинское учреждение разместится на территории ЖК "Приневский" и откроется во втором квартале 2027 года, рассказал портал "Строительный Петербург".

Поликлиника будет включать отделения для взрослых и детей, а также отделение скорой помощи. Медицинское учреждение рассчитано на обслуживание 35 тысяч жителей, включая 9,6 тысячи детей.

На территории предусмотрены парковки, тротуары, а также озеленение с применением ландшафтного дизайна.

На территории жилого комплекса также расположены два детских сада на 360 мест и ведется строительство школы на 1375 учеников.

Фото: портал "Строительный Петербург"