В ЖК "Парадный ансамбль" достроили детский сад с соляной комнатой

В сад смогут ходить 220 детей.

В рамках работы с инвесторами завершено в ЖК "Парадный ансамбль" на Пулковском шоссе, 99, корпус 5, завершено строительство детского сада на 220 детей. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В трёхэтажном здании помимо групповых есть кабинеты для кружков, залы для музыкальных и физкультурных занятий. Также в образовательном учреждении есть бассейн и соляная комната.

Во дворе садика находятся 2 спортивные и 12 игровых площадок с теневыми навесами, а также обучающая зона с оборудованием для метеонаблюдений.

Застройщик также приобрел для детского сада часть оборудования: шкафы для сушки одежды, необходимые приборы для кухни, электрические плиты, холодильники, стиральные и сушильные машины, а также гимнастические стенки в физкультурный зал.

Фото: портал "Строительный Петербург"