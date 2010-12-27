ЖКС Колпино нарушило закон в работе с заявлением местной жительницы

Прокуратура Колпинского района выявила нарушения в работе ООО "Жилкомсервис № 1" касательно обработки обращений граждан. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как стало известно, в организацию обратилась женщина с просьбой разъяснить ей порядок установки пандуса возле дома. Заявительница отнесла себя к маломобильной группе граждан, так как является матерью малолетнего ребенка и вынуждена использовать коляску.

"Жилкомсервис № 1" направил женщину в администрацию района, объяснив это тем, что организация доступности зданий для маломобильных групп обеспечивается из местного бюджета. В действиях ООО прокуратура обнаружила нарушение законодательства, так как заявителю в ответном письме не рассказали о ее праве созвать жильцов дома для решения этого вопроса.

По факту проверки было вынесено постановление об устранение нарушений. Надзор будет осуществлять прокуратура района.

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